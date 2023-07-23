Роберт Дауни-младший: если бы Кристофер Нолан поставил «Мстителей», мы бы ещё снимали их

Кристофер Нолан и Роберт Дауни-младший поучаствовали в рубрике «Ответь на самые популярные запросы в интернете» от издания Wired. Два знаменитых кинодеятеля обсудили множество интересных тем, включая довольно популярный вопрос: «Что, если Кристофер Нолан бы снял «Мстителей»?
Режиссёр заявил, что в его версии фильма было бы ещё больше Тони Старка. Постановщик также отшутился, что Дауни-младшему пришлось бы летать на настоящем реактивном ранце по съёмочной площадке, ведь Нолан очень не любит использовать компьютерную графику.
Затем пошутил и сам Дауни-младший, заявив, что если бы Кристофер взялся за постановку картины, то фильм бы снимали до сих пор, хотя оригинальная картина вышла в 2012 году.
Если бы Кристофер Нолан был режиссёром «Мстителей», мы бы всё ещё снимали их.
21 июля состоялась премьера нового фильма Кристофера Нолана — «Оппенгеймер». Картина расскажет историю Роберта Оппенгеймера, научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.
- 23 июля 2023
-
13:21
-
12:50
-
12:21
- 22 июля 2023
-
21:35
-
18:24
-
17:55
-
17:39
-
17:26
-
17:05
-
16:45
-
16:05
-
15:47
-
15:19
-
15:01
-
14:32
-
14:14
-
13:47
-
13:16
-
12:46
-
12:11
-
11:00
-
10:07
-
09:38
-
07:49
-
07:31
-
07:18
-
01:34
- 21 июля 2023
-
21:34
-
20:37
-
20:10
-
19:40
-
19:00
-
18:33
-
18:26
-
17:59