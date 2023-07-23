Роберт Дауни-младший: если бы Кристофер Нолан поставил «Мстителей», мы бы ещё снимали их

Кристофер Нолан и Роберт Дауни-младший поучаствовали в рубрике «Ответь на самые популярные запросы в интернете» от издания Wired. Два знаменитых кинодеятеля обсудили множество интересных тем, включая довольно популярный вопрос: «Что, если Кристофер Нолан бы снял «Мстителей»?

Режиссёр заявил, что в его версии фильма было бы ещё больше Тони Старка. Постановщик также отшутился, что Дауни-младшему пришлось бы летать на настоящем реактивном ранце по съёмочной площадке, ведь Нолан очень не любит использовать компьютерную графику.

Затем пошутил и сам Дауни-младший, заявив, что если бы Кристофер взялся за постановку картины, то фильм бы снимали до сих пор, хотя оригинальная картина вышла в 2012 году.

Если бы Кристофер Нолан был режиссёром «Мстителей», мы бы всё ещё снимали их.

21 июля состоялась премьера нового фильма Кристофера Нолана — «Оппенгеймер». Картина расскажет историю Роберта Оппенгеймера, научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.