Кристофер Нолан: я смотрю фильмы на дисках, в онлайн-кинотеатрах нет такой свободы
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Кристофер Нолан и Киллиан Мёрфи стали главными героями нового ролика французского блогера Konbini. Автор сводил двух кинодеятелей в местный магазин DVD- и Blu-Ray-дисков, попросив режиссёра отдельно рассказать о своей любви к физическим копиям кинолент.
Кристофер Нолан заявил, что всегда предпочтёт DVD- или Blu-Ray-копию просмотру на стриминге. Постановщика не устраивает компрессия в онлайн-сервисах и различные ограничения, устанавливаемые цифровыми кинотеатрами.
На DVD и Blu-Ray гораздо меньше компрессии, можно регулировать цвет, яркость и всё остальное. Просмотр в онлайн-кинотеатре похож на трансляцию фильма по телевизору: ты не можешь контролировать некоторые функции.
21 июля состоялась премьера нового фильма Кристофера Нолана — «Оппенгеймер». Картина рассказывает историю Роберта Оппенгеймера, научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.
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