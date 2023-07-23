Джордж Мартин остановил сотрудничество с HBO из-за забастовки сценаристов Голливуда

Создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин опубликовал большую запись в своём личном блоге. Писатель заявил, что временно прекратил сотрудничество с HBO: его контракт истёк ещё 1 июня. Это значит, что холдинг официально не сможет консультироваться с автором по поводу второго сезона «Дома дракона» и других произведений по вселенной.
Мартин отметил, что не продлевает сделку с HBO из-за забастовки Гильдии сценаристов в США. В профсоюзе он состоит аж с 1986 года, а нынешний протест он называет самым важным в его жизни. Кроме того, писатель отметил и старт забастовки актёров Голливуда, который начался на прошлой неделе.
Несмотря на приостановку совместной деятельности с HBO, у Джорджа Мартина «ещё много дел». Писатель напомнил о театральной постановке «Железный трон», на которую не распространяются идущие сейчас протесты. Кроме того, не забыл писатель и о «Ветрах зимы», отмечая, что работает над новой книгой цикла ежедневно.
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