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Смартфоны по всему миру охватил дефект с зелёными линиями на экране

Смартфоны по всему миру охватил дефект с зелёными линиями на экране
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В середине июля смартфоны на операционной системе Android массово столкнулись с необъяснимым дефектом — зелёной линией на экране. Сперва эту проблему заметили на устройствах китайского конгломерата BBK — OnePlus, Realme и iQOO. Однако затем о дефекте сообщили пользователи Samsung и некоторых других брендов.

Сама линия может быть не только зелёной, но и розовой, а основная её особенность — строгая вертикальность. Кроме того, некоторые пользователи пожаловались сразу на несколько подобных полос.

Вертикальная полоса на Samsung Galaxy Z Flip 4

Вертикальная полоса на Samsung Galaxy Z Flip 4

Фото: Sammobile

Обычно подобные полосы возникают на OLED и AMOLED-дисплеях вследствие некого физического дефекта или выгорания экрана, однако этот случай больше напоминает некий технический сбой. Эксперты в мобильной электронике тем временем предлагают не спешить с установкой обновлений и продолжают внимательно следить за ситуацией.

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