Геймеры жалуются на оптимизацию в Remnant 2 — игру создавали с учётом DLSS и FSR

22 июля владельцы максимального издания экшена Remnant 2 смогли приступить к игре в формате раннего доступа и тут же столкнулись с низкой производительностью и просадками частоты кадров. После массового потока жалоб разработчики из студии Gunfire Games опубликовали большой пост на Reddit с разбором технических проблем тайтла.
В нём авторы рассказали о способах повышения FPS и посоветовали обновить драйверы видеокарт. Однако внимание пользователей привлекло другое: разработчики прямо заявили, что создавали Remnant 2 с учётом программ масштабирования изображения — DLSS, XeSS и FSR, которые повышают частоту кадров.
Мы создавали игру с учётом технологий масштабирования DLSS, FSR и XeSS. Поэтому если вы оставите настройки апскейлинга по умолчанию, то обеспечите максимально плавный игровой процесс.
В Remnant 2 по умолчанию действительно включен один из апскейлеров в зависимости от видеокарты пользователя. При выключении функций масштабирования средняя частота кадров серьёзно падает: так, на ПК с процессором Ryzen 5 5600X и видеокартой RTX 3060 Ti средняя частота кадров в разрешении 1440p составляет всего 27 FPS. Со включённой DLSS производительность вырастает до 47 FPS.
Пользователи посчитали, что разработчики не стали вкладывать силы и время в оптимизацию, ограничившись современными решениями с DLSS, XeSS и FSR. Многих не устроил такой подход разработчиков: они массово создают обсуждения на странице игры в Steam и критикуют Gunfire Games за ужасную оптимизацию при не самой впечатляющей графике.
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