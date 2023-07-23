Фильм «Барби» собрал в США $ 155 млн за выходные — это лучший старт в 2023 году
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По итогам первого уикенда можно официально заявить, что фильм «Барби» — мировой хит. За первые выходные лента с Марго Робби и Райаном Гослингом только в США заработала $ 155 млн — это лучший старт 2023 года в домашнем регионе. Кроме того, это лучший результат для женщины-режиссёра в истории кино.
Учитывая позитивные отзывы от зрителей после просмотра и общее сарафанное радио, аналитики предрекают ленте Гретты Гервиг общие сборы свыше $ 1 млрд. Всё будет зависеть от второго уикенда: если сборы сильно не просядут, то миллиард картине будет практически обеспечен.
«Барби» наверняка станет самым успешным для Warner Bros. с финансовой точки зрения. По оценкам экспертов, бюджет ленты составил всего $ 145 млн без учёта маркетинга.
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