Фильм «Оппенгеймер» стартовал в США с $ 80 млн — это выше прогнозов аналитиков

По итогам первых выходных фильм «Оппенгеймер» заработал в США $ 80 млн. Это на $ 30 млн выше прогнозов аналитиков — они не предполагали, что трёхчасовой фильм с рейтингом «18+» окажется столь популярным с учётом конкурентов.

Это лучший старт в карьере Нолана, если не учитывать трилогию режиссёра о Бэтмене. Что касается общей кассы, то она за первый уикенд достигла цифры $ 175 млн при бюджете в $ 100 млн. Учитывая, что кинотеатры забирают примерно половину от выручки, лента может окупиться и выйти в плюс уже по итогам второго уикенда.

Аналитики отмечают, что в индустрии произошёл настоящий феномен: зрители пошли в кино и на «Оппенгеймера», и на «Барби», и на «Миссия: невыполнима 7». В результате этот уикенд стал четвёртым по сборам за всю историю США, уступая лишь запускам фильмов «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Звёздные войны: Пробуждение Силы».