Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» могут выйти в кинотеатрах России в августе

21 июля в мировой прокат вышли фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» — одни из самых ожидаемых блокбастеров года. До России ленты не добрались из-за ухода голливудских киностудий из страны, а неофициальный показ новинок в РФ, начинавшийся через неделю после мировых показов, не восстановился после ухода прокатчика из Казахстана в начале июня.

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Как рассказала сеть «Киноквартал», некоторые кинотеатры готовятся показывать «Барби» и «Оппенгеймер» уже в августе. Эту же информацию подтвердили в «Гранд Синема» — обе картины «попытаются добыть через пару недель». Судя по всему, у российских киносетей появился новый дистрибьютор контента.

Сейчас отечественные кинотеатры показывают голливудские фильмы уже после их выхода в онлайне. Так произошло в том числе с лентами «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Флэш».