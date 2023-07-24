На сайт «Твиттера» теперь можно зайти под другим доменом

Вчера днём стало известно, что миллиардер и владелец «Твиттера» Илон Маск планирует изменить культовый логотип соцсети в виде голубой птички. Маск хочет видеть новым логотипом букву X.

Судя по всему, изменения в этой стороне уже начали происходить. Как заявил сам Маск, теперь домен x.com ведёт прямо на главную страницу «Твиттера». Миллиардер подчеркнул, что официально соцсеть сменит логотип уже сегодня, так как домен уже готов.

Бизнесмен заявлял, что сайт окончательно «попрощается с брендом Twitter, и постепенно — со всеми птичками». Почему Маск решил сделать редизайн, неизвестно.

Илон Маск будет находиться на посту генерального директора соцсети до конца года. Потом его заменят, но до тех пор полномочия полностью у него.