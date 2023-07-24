Эксперт рассказал, как продлить время работы iPhone

Обозреватель газеты «Известия» по технологиям Иван Черноусов рассказал, как можно существенно продлить время работы iPhone. Каждый из предложенных способов очень эффективный.

Первое, что порекомендовал эксперт, это включать режим энергосбережения. Тогда в повседневной жизни падение производительности будет почти незаметно.

Во-первых, если вы хотите продлить время работы своего iPhone, следует включить режим энергосбережения. В этом режиме устройство значительно «глушит» мощность процессора, поэтому девайс работает намного дольше. Причём в повседневной жизни потерю этой производительности никак не заметить.

Также Иван порекомендовал проверить, какие приложения постоянно отслеживают вашу геолокацию. Это тоже забирает много заряда батареи. Кроме того, на последних моделях iPhone есть возможность отключения режима всегда включённого дисплея.