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Джонни Деппа экстренно госпитализировали после потери сознания в отеле — Blikk

Джонни Деппа экстренно госпитализировали после потери сознания в отеле — Blikk
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Венгерский таблоид Blikk сообщил, что актёра Джонни Деппа срочно доставили в больницу в Будапеште после того, как его обнаружили без сознания в номере отеля. До того, как Деппа нашли без сознания, он со своей группой Hollywood Vampires не смог выступить на концерте из-за жалоб на плохое самочувствие.

Причина, по которой Деппу стало плохо, не разглашается. Один из членов его группы заявил, что, возможно, актёр был сильно пьян.

Отмечается, что на камерах видеонаблюдения Деппа засняли в нетрезвом состоянии. Возможно, актёр перебрал с алкоголем или другими веществами, из-за чего и потерял сознание.

В результате концерт в Будапеште отменили, а актёра экстренно госпитализировали. Неизвестно, в каком состоянии он сейчас.

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