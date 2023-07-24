Квентин Тарантино сходил на «Барби» и «Оппенгеймера»
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21 июля стартовали мировые показы сразу двух ожидаемых фильмов: «Барби» и «Оппенгеймера». Картины уже показывают ошеломительные результаты по сборам, и ещё ленты уже оценил известный режиссёр Квентин Тарантино.
В социальных сетях обратили внимание на фото, на котором Тарантино покупает билеты в кино как раз на новинки. Сначала постановщик сходил на «Оппенгеймера», а затем оценил «Барби». Своим мнением маэстро пока не спешит делиться.
Фото: Twitter
«Оппенгеймер» стартовал в США с $ 80 млн, а фильм «Барби» за дебютный уикенд собрал $ 155 млн — это лучший результат в 2023 году. Судя по всему, картины продолжат пополнять свою внушительную кассу. А «Барби» аналитики предрекают ленте и вовсе более $ 1 млрд при хорошем втором уикенде.
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