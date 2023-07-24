Фильм «Жанна Дюбарри» возглавил кинопрокат в России в выходные

По информации сайта Kinobusiness, фильм «Жанна Дюбарри» возглавил кинопрокат в России за период с 20 по 23 июля. Таким образом, картина принесла больше всего кассы среди других лент в выходные.

Картина с Джонни Деппом в главной роли собрала за выходные более 70 млн рублей. Вторую позицию занял фильм «Просто супер», собравший 20,8 млн рублей за выходные. Третью строчку заняла картина Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли.

В фильме рассказывается история о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитки короля Людовика XV Жанны Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV.

После премьеры в кинотеатрах фильм доберётся и до российских цифровых сервисов, в том числе будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.