Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мэри Джейн в игре «Человек-паук 2» сыграла та же актриса, что и в первой части

Мэри Джейн в игре «Человек-паук 2» сыграла та же актриса, что и в первой части
Комментарии

Несколько дней назад Insomniac Games показала сюжетный трейлер игры «Человек-паук 2», в котором геймеры увидели как знакомых, так и новых персонажей. Одним из знакомых героев оказалась Мэри Джейн, дизайн которой изменился по сравнению с первой частью.

Геймеры начали спорить, изменила ли Insomniac актрису или такие сильные отличия произошли на фоне графических улучшений. Как оказалось, актриса осталась та же.

Директор Insomniac по работе с сообществом и маркетингу Джеймс Стивенсон подтвердил, что внешность для новой Мэри Джейн брали у Стефани Тайлер Джонс, которая была и в первой части.

Игра «Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5, предзаказы уже открыты. Проект будет полностью на русском языке.

Недавно вышло сравнение двух частей:
Сравнение игр «Человек-паук» и «Человек-паук 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023