Мэри Джейн в игре «Человек-паук 2» сыграла та же актриса, что и в первой части
Поделиться
Несколько дней назад Insomniac Games показала сюжетный трейлер игры «Человек-паук 2», в котором геймеры увидели как знакомых, так и новых персонажей. Одним из знакомых героев оказалась Мэри Джейн, дизайн которой изменился по сравнению с первой частью.
Геймеры начали спорить, изменила ли Insomniac актрису или такие сильные отличия произошли на фоне графических улучшений. Как оказалось, актриса осталась та же.
Директор Insomniac по работе с сообществом и маркетингу Джеймс Стивенсон подтвердил, что внешность для новой Мэри Джейн брали у Стефани Тайлер Джонс, которая была и в первой части.
Игра «Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5, предзаказы уже открыты. Проект будет полностью на русском языке.
Недавно вышло сравнение двух частей:
Комментарии
- 24 июля 2023
-
12:34
-
12:29
-
12:14
-
11:37
-
11:07
-
10:42
-
10:18
-
09:33
-
09:05
-
08:37
- 23 июля 2023
-
22:00
-
18:24
-
18:03
-
17:47
-
16:54
-
16:13
-
15:40
-
15:08
-
14:33
-
13:56
-
13:21
-
12:50
-
12:21
- 22 июля 2023
-
21:35
-
18:24
-
17:55
-
17:39
-
17:26
-
17:05
-
16:45
-
16:05
-
15:47
-
15:19
-
15:01
-
14:32
Партнерский контент