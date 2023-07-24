Мэри Джейн в игре «Человек-паук 2» сыграла та же актриса, что и в первой части

Несколько дней назад Insomniac Games показала сюжетный трейлер игры «Человек-паук 2», в котором геймеры увидели как знакомых, так и новых персонажей. Одним из знакомых героев оказалась Мэри Джейн, дизайн которой изменился по сравнению с первой частью.

Геймеры начали спорить, изменила ли Insomniac актрису или такие сильные отличия произошли на фоне графических улучшений. Как оказалось, актриса осталась та же.

Директор Insomniac по работе с сообществом и маркетингу Джеймс Стивенсон подтвердил, что внешность для новой Мэри Джейн брали у Стефани Тайлер Джонс, которая была и в первой части.

Игра «Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5, предзаказы уже открыты. Проект будет полностью на русском языке.