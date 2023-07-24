Со съёмок фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона украли декорации
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Аккаунт полиции штата Вермонт в «Твиттере» сообщил о пропаже. Как оказалось, со съёмочной площадки фильма «Биттлджус 2» была украдена большая 70-килограммовая статуя.
Полиция также сообщила, что со съёмок был украден фонарный столб с украшением в виде тыквы. Полиция попросила любого, кто располагает информацией, связаться с правоохранительными органами и всё сообщить.
Мы расследуем кражу этой 150-фунтовой скульптуры из «Битлджуса 2», которую совершили в городе Коринф, вместе с фонарным столбом, увенчанным украшением в виде тыквы.
Фото: Twitter
Съёмки «Битлджуса 2» начались в июле. Судя по всему, кто-то подсуетился и быстро украл со съёмочной площадки как минимум две большие декорации.
Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года.
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