Вышла первая серия новой «Футурамы» — первая за 10 лет
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На Hulu начался восьмой сезон культового мультсериала «Футурама». Сериал впервые вернулся за 10 лет, а сезон традиционно разбили на две части — финал первой половины выйдет 25 сентября, а до перерыва выйдет 10 эпизодов.
К сериалу вернулись практически все авторы и актёры, несмотря на скандал, из-за которого к проекту без повышения зарплаты для всего каста не хотел притрагиваться Джон Ди Маджио, голос Бендера.
График выпуска «Футурамы»
|Эпизод
|Дата выхода
|Название
|1
|24 июля
|«Невозможный поток»
|2
|31 июля
|«Дети Малого болота»
|3
|7 августа
|«Каким был Запад 1010001»
|4
|14 августа
|«Паразиты восстановлены»
|5
|21 августа
|«Связано с просмотренными вами товарами»
|6
|28 августа
|«Я знаю, что вы сделали на следующее Рождество»
|7
|4 сентября
|«Ярость против вакцины»
|8
|11 сентября
|«Зепп отменяется»
|9
|18 сентября
|«Принц и продукт»
|10
|25 сентября
|«Всю дорогу вниз»
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