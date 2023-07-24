Вышла первая серия новой «Футурамы» — первая за 10 лет

На Hulu начался восьмой сезон культового мультсериала «Футурама». Сериал впервые вернулся за 10 лет, а сезон традиционно разбили на две части — финал первой половины выйдет 25 сентября, а до перерыва выйдет 10 эпизодов.

К сериалу вернулись практически все авторы и актёры, несмотря на скандал, из-за которого к проекту без повышения зарплаты для всего каста не хотел притрагиваться Джон Ди Маджио, голос Бендера.

График выпуска «Футурамы»