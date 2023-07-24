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«Футурама» (сериал, 8 сезон, 2023): график выхода серий

Вышла первая серия новой «Футурамы» — первая за 10 лет
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На Hulu начался восьмой сезон культового мультсериала «Футурама». Сериал впервые вернулся за 10 лет, а сезон традиционно разбили на две части — финал первой половины выйдет 25 сентября, а до перерыва выйдет 10 эпизодов.

К сериалу вернулись практически все авторы и актёры, несмотря на скандал, из-за которого к проекту без повышения зарплаты для всего каста не хотел притрагиваться Джон Ди Маджио, голос Бендера.

График выпуска «Футурамы»

ЭпизодДата выходаНазвание
124 июля«Невозможный поток»
231 июля«Дети Малого болота»
37 августа«Каким был Запад 1010001»
414 августа«Паразиты восстановлены»
521 августа«Связано с просмотренными вами товарами»
628 августа«Я знаю, что вы сделали на следующее Рождество»
74 сентября«Ярость против вакцины»
811 сентября«Зепп отменяется»
918 сентября«Принц и продукт»
1025 сентября«Всю дорогу вниз»
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