Ушла эпоха: «Твиттер» лишился своего логотипа

К этому всё шло, и это случилось — с сегодняшнего дня у «Твиттера» изменился логотип. Теперь вместо привычной голубой птички, ставшей культовой, на главной странице красуется буква X. Её можно увидеть при запуске соцсети на ПК и Android, до iOS апдейт дойдёт чуть позже.

Сообщается, что сотрудники соцсети были проинформированы об изменениях в электронном письме, которое завершалось заявлением о том, что это будет последнее электронное письмо Маска, пришедшее с домена twitter.com. Отныне письма будут поступать с x.com.

Как выглядит новый логотип в ПК-версии

Слева сверху Фото: Twitter

Несмотря на обновлённый логотип, главная страница «Твиттера» всё ещё находится под доменом x.com. Судя по всему, на её полную замену понадобится время.