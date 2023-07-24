Ушла эпоха: «Твиттер» лишился своего логотипа
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К этому всё шло, и это случилось — с сегодняшнего дня у «Твиттера» изменился логотип. Теперь вместо привычной голубой птички, ставшей культовой, на главной странице красуется буква X. Её можно увидеть при запуске соцсети на ПК и Android, до iOS апдейт дойдёт чуть позже.
Сообщается, что сотрудники соцсети были проинформированы об изменениях в электронном письме, которое завершалось заявлением о том, что это будет последнее электронное письмо Маска, пришедшее с домена twitter.com. Отныне письма будут поступать с x.com.
Как выглядит новый логотип в ПК-версии
Слева сверху
Фото: Twitter
Несмотря на обновлённый логотип, главная страница «Твиттера» всё ещё находится под доменом x.com. Судя по всему, на её полную замену понадобится время.
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