«Есть два Кристофера Нолана»: Роберт Дауни-младший — о работе с режиссёром «Оппенгеймера»

Роберт Дауни-младший в интервью Vanity Fair, где он повествует про свои самые значимые роли, рассказал о работе с Кристофером Ноланом.

Есть два Кристофера Нолана. До того, как ты работал с ним, и после того, как ты работал с ним.

Как отмечает Дауни-младший, для человека извне кажется, что Нолан очень отдалённый, безэмоциональный, таинственный — как волшебник Оз из рассказов Лаймена Фрэнка Баума. Однако есть «настоящий» Кристофер Нолан, которого ты узнаёшь при непосредственной работе с ним в его среде.

Это очень трудно объяснить, но он очень уникальный человек.

Даже кинопробы казались Дауни-младшему важными — но совсем в другом смысле. У Нолана они скорее передают атмосферу и энергию грядущего проекта, показывают его важность и особенность.

Также Нолан попросил Дауни-младшего играть совсем другую партию с другими актёрскими особенностями — быть более тонким, без шуток и «изюминок», показать расчётливого и манипулятивного человека: «Он бросил вызов всей моей актёрской карьере, сказав, что не нужно использовать мои известные особенности, нужно найти новые».

Ролик Vanity Fair с Робертом Дауни-младшим

Видео доступно на YouTube-канале Vaniry Fair. Права на видео принадлежат Vaniry Fair.

Роберт Дауни-младший в «Оппенгеймере» играет роль Льюиса Штраусса.