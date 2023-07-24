Кристоферу Нолану понравился фильм «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна
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Вышедший в 2021 году фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» приняли смешанно, но среди негативных отзывов было и много положительных. Одним из тех, кому понравился фильм, оказался и культовый режиссёр Кристофер Нолан.
Актёр Давид Дастмалчян в интервью рассказал о том, что Нолан действительно наслаждался картиной во время просмотра. Необычно услышать такое о Нолане, который привык снимать более глубокие фильмы, чем простую супергероику.
Дастмалчян рассказал об этом в интервью ещё в апреле, но СМИ обратили внимание на это только сейчас.
Сейчас в прокате идёт фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». До России официально картина не добралась, но есть вероятность, что картина вместе с «Барби» выйдет в стране в августе.
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