Дэниел Рэдклифф вместе со своей женой вышли на забастовку актёров в Нью-Йорке

С начала мая в США идёт забастовка сценаристов. Совсем недавно к ним присоединились и актёры, которые, как и сценаристы, выступают за улучшение условий труда. Правда, идти на уступки студии пока не намерены.
Бунт актёров поддержали многие известные люди, в том числе и звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф, которого заметили на одной из забастовок в Нью-Йорке. Он посетил её вместе со своей женой и сыном. Одет актёр был по-простому: он был в голубой футболке, серых джинсах и бейсболке.
Фото: Kristin Kallahan/Shutterstock
Фото: Kristin Kallahan/Shutterstock
Как долго продлится забастовка актёров, неизвестно. Студии говорили, что планируют просто ждать, пока у бунтующих не закончатся деньги. Интересно, будут ли боссы компаний и дальше придерживаться такой стратегии.
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