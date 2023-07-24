Владимир Путин утвердил внедрение цифрового рубля в России
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Владимир Путин подписал закон о начале внедрения цифрового рубля — процесс начнётся уже через неделю, 1 августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС. Для России это будет третья валюта:
- Наличный рубль
- Безналичный рубль
- Цифровой рубль.
Один наличный рубль = один безналичный рубль = один цифровой рубль.
Какую задачу цифровой рубль будет выполнять конкретно, пока до конца непонятно. Это дополнительная форма российской валюты — её выпускают в дополнение к уже существующим. Распоряжаться цифровым рублём можно будет, как и обычным — через приложения банков и так далее. Регулированием при этом займётся Банк России.
Цифровой рубль — аналог криптовалюты, однако особенность заключается в методе регулирования. Если криптовалюта про децентрализацию и управление на рыночных условиях, то регулированием цифрового рубля займётся конкретный орган управления — Банк России.
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