Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Цифровой рубль запустят 1 августа 2023 года

Владимир Путин утвердил внедрение цифрового рубля в России
Аудио-версия:
Комментарии

Владимир Путин подписал закон о начале внедрения цифрового рубля — процесс начнётся уже через неделю, 1 августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС. Для России это будет третья валюта:

  1. Наличный рубль
  2. Безналичный рубль
  3. Цифровой рубль.
Один наличный рубль = один безналичный рубль = один цифровой рубль.

Какую задачу цифровой рубль будет выполнять конкретно, пока до конца непонятно. Это дополнительная форма российской валюты — её выпускают в дополнение к уже существующим. Распоряжаться цифровым рублём можно будет, как и обычным — через приложения банков и так далее. Регулированием при этом займётся Банк России.

Цифровой рубль — аналог криптовалюты, однако особенность заключается в методе регулирования. Если криптовалюта про децентрализацию и управление на рыночных условиях, то регулированием цифрового рубля займётся конкретный орган управления — Банк России.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023