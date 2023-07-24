Адвенчура Somerville от автора Limbo скоро выйдет на PS4 и PS5

В ноябре прошлого года студия Jumpship выпустила свою дебютную игру Somerville на ПК и консолях Xbox. Адвенчура получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.

Судя по всему, в ближайшее время Somerville доберётся и до PlayStation, поскольку недавно на сайте Exophase появился список из 11 трофеев для PS4-версии. Официального анонса от разработчиков пока не было.

Somerville — это научно-фантастическая игра, действие которой происходит прямо во время вторжения неизвестных существ на Землю. Главному герою предстоит найти свою семью и защитить её от новой напасти. Судя по промоматериалам, авторы в первую очередь вдохновлялись «Войной миров» Стивена Спилберга.

Jumpship основал Дино Патти — автор высоко оценённых платформеров Limbo и Inside. Первый тизер проекта представили ещё в 2017 году.