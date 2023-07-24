Фильм «Звук свободы» обошёл «Миссию невыполнима 7» и «Флэша» по сборам в США

Фильм «Звук свободы» стал неожиданным хитом американского проката: это не показатели уровня «Барби» и «Оппенгеймера», однако на своей третьей неделе боевику удалось превзойти результаты более свежей «Миссии невыполнима 7» (вторая неделя проката).

В прошедший американский уикенд «Звук свободы» заработал $ 20,1 млн, тогда как «Миссия невыполнима 7» — $ 19,5 млн. Это при том, что экшен Тома Круза имеет высокие оценки критиков и зрителей, однако каким-то образом блокбастер оказался аутсайдером проката.

Это удивительный результат для низкобюджетного фильма, это первый независимый фильм с начала пандемии, который заработал больше $ 100 млн в США.

За три недели проката «Звук свободы» заработал в США уже $ 124 млн — это больше всего проката фильма «Флэш» ($ 107 млн) и двухнедельного результата «Миссии невыполнима 7» ($ 118,8 млн).

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Angel Studios.

Самое удивительное в случае «Звука свободы» — это полное отсутствие традиционной рекламы, что неудивительно для фильма таких масштабов. Бюджет — скромные $ 14,5 млн. Вдобавок сейчас фильм показывают исключительно в США — мировой прокат ещё не начался, а картина уже несколько раз окупилась.

Дистрибьютор Angel Studios использовал нетривиальный способ продвижения через приложение, позволявшее энтузиастам покупать билеты другим в качестве добровольных донатов. Таким образом, сарафанное радио и разлетелось. Вдобавок рейтинг фильма среди зрителей в США — «А+». Это самый высокий рейтинг, он выше «Барби» и «Оппенгеймера», которые получили просто «А».

«Звук свободы» — фильм про торговлю детьми. Критики также остались довольны фильмом (76% на Rotten Tomatoes), отмечая, что экшен показывает современные ужасы, которые большинство из людей никогда, к счастью, не переживали.