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Автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман хотел, чтобы в сериале главный герой умер сразу

Автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман хотел, чтобы в сериале главный герой умер сразу
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На ComicCon писатель и создатель серии комиксов «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман рассказал, что изначально хотел, чтобы в сериале главный герой франшизы Рик Граймс умер почти сразу. По его мнению, это повергло бы зрителей в шок.

Как рассказал Киркман, сценаристы были против его решения, поэтому Рик Граймс до сих пор жив, но отстранился от своей общины.

Во времена старта «Ходячих мертвецов» я был намного моложе и намного безрассуднее. Я был абсолютным сумасшедшим. Я зашёл в комнату сценаристов и сказал: «Убейте Рика Граймса сегодня! Мне всё равно! Это будет смешно! Люди будут сходить с ума, и это будет весело!». Сценаристы говорили: «Роберт, ты сумасшедший. Мы не можем этого сделать».

Судя по всему, Киркман хотел посмотреть, как именно развивалось бы шоу без участия главного героя.

«Ходячие мертвецы» закончились на 11-м сезоне. Зато у франшизы впереди полно спин-оффов. Один из них про Нигана и Мэгги уже можно смотреть.

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