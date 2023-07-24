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В Armored Core 6 нашли упоминание мультиплеера

В Armored Core 6 нашли упоминание мультиплеера
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Похоже, экшен Armored Core 6 от студии From Software получит мультиплеерный режим до шести человек. Об этом сказано на обложке физического издания японской версии игры.

Фото: EntertainmentMission

Фотографию с коробкой от Armored Core 6 опубликовал пользователь Reddit под ником EntertainmentMission. Также на обложке упоминается, что к матчу смогут присоединиться до трёх наблюдателей.

Ранее разработчики экшена ничего не говорили о наличии мультиплеерного режима в игре. Вероятно, From Software представит его совсем скоро, так как до выхода Armored Core 6 остаётся чуть больше месяца.

Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.

На прошлой неделе вышел новый трейлер игры:
Вышел сюжетный трейлер Armored Core 6 — экшена от создателей Elden Ring
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