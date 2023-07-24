В Armored Core 6 нашли упоминание мультиплеера

Похоже, экшен Armored Core 6 от студии From Software получит мультиплеерный режим до шести человек. Об этом сказано на обложке физического издания японской версии игры.
Фото: EntertainmentMission
Фотографию с коробкой от Armored Core 6 опубликовал пользователь Reddit под ником EntertainmentMission. Также на обложке упоминается, что к матчу смогут присоединиться до трёх наблюдателей.
Ранее разработчики экшена ничего не говорили о наличии мультиплеерного режима в игре. Вероятно, From Software представит его совсем скоро, так как до выхода Armored Core 6 остаётся чуть больше месяца.
Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.
Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.
- 24 июля 2023
-
15:29
-
15:28
-
15:16
-
15:02
-
14:59
-
14:35
-
14:29
-
14:26
-
13:54
-
13:48
-
13:18
-
13:12
-
12:34
-
12:29
-
12:14
-
11:37
-
11:07
-
10:42
-
10:18
-
09:33
-
09:05
-
08:37
- 23 июля 2023
-
22:00
-
18:24
-
18:03
-
17:47
-
16:54
-
16:13
-
15:40
-
15:08
-
14:33
-
13:56
-
13:21
-
12:50
-
12:21