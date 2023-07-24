Пользователи массово занижают рейтинг фильма «Барби» на Metacritic

21 июля мирового проката дождались две громкие картины: «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби». Оба фильма очень высоко оценили критики, а вот пользовательский рейтинг фильма про самую популярную куклу оставляет желать лучшего.
На Metacritic у картины всего 5,5 балла из 10, притом из 812 рецензий 351 — негативные. Положительных лишь на чуть-чуть больше — их 422. Смешанных рецензий получилось 39. Складывается ощущение, будто пользователи специально занижают рейтинг ленты Греты Гервиг.
Фото: Metacritic
В основном в негативных отзывах пишут, что фильм неадекватный, пропагандирует феминизм и обесценивает мужчин. Притом во многих плохих отзывах ругают тех, кто оставляет о фильме положительные впечатления.
«Барби» показывают в кинотеатрах всего мира, кроме России.
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