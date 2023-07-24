Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple изучает возможность повышения цен на Айфон 15 Pro

Apple обсуждает повышение цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — Bloomberg
Аудио-версия:
Комментарии

Apple намерена увеличить уровень доходов от iPhone, несмотря на снижение продаж телефонов по всему миру. Компания собирается произвести 85 млн новых смартфонов до конца 2023 года — и сейчас обсуждает повышение цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники журналистов не могут раскрыть, на сколько в корпорации могут повысить цены, поскольку цифры непубличные. Для сравнения:

  • минимальный iPhone 14 Pro — $ 999 в США;
  • минимальный iPhone 14 Pro Max — $ 1099 в США.

Важно отметить, что о повышении цен на iPhone говорят чуть ли не каждый год, однако до сих пор Apple удавалось обходиться без этого — точнее, обходиться без этого в США. В остальном мире iPhone уже подорожал в прошлом году, причём значительно.

Материалы по теме
iPhone 14 сильно подорожал по сравнению с iPhone 13 в Европе

iPhone 15 должны анонсировать в сентябре, однако их выпуск может задержаться до октября-ноября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023