Apple обсуждает повышение цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — Bloomberg

Apple намерена увеличить уровень доходов от iPhone, несмотря на снижение продаж телефонов по всему миру. Компания собирается произвести 85 млн новых смартфонов до конца 2023 года — и сейчас обсуждает повышение цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники журналистов не могут раскрыть, на сколько в корпорации могут повысить цены, поскольку цифры непубличные. Для сравнения:

минимальный iPhone 14 Pro — $ 999 в США;

минимальный iPhone 14 Pro Max — $ 1099 в США.

Важно отметить, что о повышении цен на iPhone говорят чуть ли не каждый год, однако до сих пор Apple удавалось обходиться без этого — точнее, обходиться без этого в США. В остальном мире iPhone уже подорожал в прошлом году, причём значительно.

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iPhone 15 должны анонсировать в сентябре, однако их выпуск может задержаться до октября-ноября.