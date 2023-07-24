Apple обсуждает повышение цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — Bloomberg
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Apple намерена увеличить уровень доходов от iPhone, несмотря на снижение продаж телефонов по всему миру. Компания собирается произвести 85 млн новых смартфонов до конца 2023 года — и сейчас обсуждает повышение цен на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает Bloomberg.
Источники журналистов не могут раскрыть, на сколько в корпорации могут повысить цены, поскольку цифры непубличные. Для сравнения:
- минимальный iPhone 14 Pro — $ 999 в США;
- минимальный iPhone 14 Pro Max — $ 1099 в США.
Важно отметить, что о повышении цен на iPhone говорят чуть ли не каждый год, однако до сих пор Apple удавалось обходиться без этого — точнее, обходиться без этого в США. В остальном мире iPhone уже подорожал в прошлом году, причём значительно.
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