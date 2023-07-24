Для третьего сезона «Непобедимого» уже записали всю озвучку

Первый сезон мультсериала «Непобедимый» от Amazon вышел в марте 2021 года. Шоу стало одним из самых популярных в сервисе Prime Video, а кадры из него разошлись на мемы.
С тех пор зрители просили компанию поскорее выпустить продолжение. В рамках проведения SDCC 2023 авторы мультсериала раскрыли не только дату выхода второго сезона, но и рассказали, что актёры озвучки уже закончили работу над третьим.
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
«Непобедимый» рассказывает про жизнь школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Прямо на свой день рождения герой обнаруживает в себе суперсилы и начинает тренироваться со своим папой, постепенно осознавая, что он не тот, кем себя считает.
Второй сезон мультсериала «Непобедимый» дебютирует 3 ноября.
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