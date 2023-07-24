Все три российские команды вышли в плей-офф супертурнира Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Российские команды Team Spirit и 9Pandas сыграли вничью в заключительном матче группового этапа Riyadh Masters 2023 по Dota 2 с рекордным призовым фондом $ 15 млн.
Этот результат позволил Team Spirit обеспечить себе место в верхней сетке плей-офф, а 9Pandas — как минимум продолжение борьбы в финальной стадии чемпионата.
В 17:30 «панды» вместе с перуанской Evil Geniuses и PSG.LGD из Китая проведут переигровки. Сильнейшая команда займёт четвёртое место и также начнёт плей-офф в верхней сетке, остальные две отправятся в нижней.
Фото: Liquipedia
В подгруппе B ещё до начала финального игрового дня стали известны две команды, которые сыграют в верхней сетке — это BetBoom Team из России и Talon Esports из Таиланда. Сейчас проходят матчи заключительного тура.
Фото: Liquipedia
Riyadh Masters 2023 проходит в столице Саудовской Аравии с 19 по 30 июля. Это крупнейший коммерческий турнир в истории Dota 2.
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