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Все три российские команды вышли в плей-офф супертурнира Riyadh Masters 2023 по Dota 2

Все три российские команды вышли в плей-офф супертурнира Riyadh Masters 2023 по Dota 2
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Российские команды Team Spirit и 9Pandas сыграли вничью в заключительном матче группового этапа Riyadh Masters 2023 по Dota 2 с рекордным призовым фондом $ 15 млн.

Этот результат позволил Team Spirit обеспечить себе место в верхней сетке плей-офф, а 9Pandas — как минимум продолжение борьбы в финальной стадии чемпионата.

Dota 2. Riyadh Masters 2023. Группа A
24 июля 2023, понедельник. 12:00 МСК
Team Spirit
Россия
Окончен
1 : 1
9Pandas
Россия

В 17:30 «панды» вместе с перуанской Evil Geniuses и PSG.LGD из Китая проведут переигровки. Сильнейшая команда займёт четвёртое место и также начнёт плей-офф в верхней сетке, остальные две отправятся в нижней.

Фото: Liquipedia

В подгруппе B ещё до начала финального игрового дня стали известны две команды, которые сыграют в верхней сетке — это BetBoom Team из России и Talon Esports из Таиланда. Сейчас проходят матчи заключительного тура.

Фото: Liquipedia

Riyadh Masters 2023 проходит в столице Саудовской Аравии с 19 по 30 июля. Это крупнейший коммерческий турнир в истории Dota 2.

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