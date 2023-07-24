Показали 9 минут геймплея дополнения High on Knife для комедийного шутера High on Life

Squanch Games опубликовала геймплейный трейлер дополнения High on Knife — сюжетного дополнения для комедийного шутера High on Life. Расширение посвятили говорящему ножу Knifey. Сюжет станет более мрачным, а антагонистом выступит персонаж Мукс. Добавка выйдет осенью 2023 года.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Squanch Games.
High on Life рассказывает о молодом парне, похищенном инопланетным картелем G3, который нападает на Землю и превращает её жителей в наркотики. Главному герою предстоит вооружиться говорящей пушкой по имени Кенни и выгнать злых захватчиков с планеты.
Релиз High on Life состоялся на ПК, Xbox и сервисе Game Pass в декабре 2022 года, получив смешанные отзывы от критиков. На выходных игру выпустили на PlayStation.
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