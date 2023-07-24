«Альфа» возродят для канала Райана Рейнольдса

Недавно компания Райана Рейнольдса Maximum Effort приобрела права на известный ситком «Альф» (ALF) про смешного пришельца с планеты Мелмак. Также в рамках возвращения героя на экраны актёр сотрудничал с создателями франшизы Полом Фаско.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Maximum Effort.

По словам Райана Рейнольдса, его компания стремится стирать границы между шоу и спонсорством, поэтому каждый эпизод с Альфом будет рекламой известных брендов: Mint Mobile, Ring, HIMS, Fubo и так далее.

Ролики начнут транслироваться во время телемарафона 29 июля, получившего название Caturday. В его рамках будут показывать старые эпизоды ситкома.

Оригинальный телесериал выходил с 1986 по 1990 год. За всё время было выпущено четыре сезона.