«Альфа» возродят для канала Райана Рейнольдса

Недавно компания Райана Рейнольдса Maximum Effort приобрела права на известный ситком «Альф» (ALF) про смешного пришельца с планеты Мелмак. Также в рамках возвращения героя на экраны актёр сотрудничал с создателями франшизы Полом Фаско.
Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Maximum Effort.
По словам Райана Рейнольдса, его компания стремится стирать границы между шоу и спонсорством, поэтому каждый эпизод с Альфом будет рекламой известных брендов: Mint Mobile, Ring, HIMS, Fubo и так далее.
Ролики начнут транслироваться во время телемарафона 29 июля, получившего название Caturday. В его рамках будут показывать старые эпизоды ситкома.
Оригинальный телесериал выходил с 1986 по 1990 год. За всё время было выпущено четыре сезона.
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