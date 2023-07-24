Сборы «Барби» и «Оппенгеймера» в США ещё раз превзошли ожидания

«Барбигеймер» показывает невероятные результаты в прокате. Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» уже несколько раз превосходили все ожидания и сделали это ещё раз. Подоспели финальные результаты американского проката на прошедших выходных, как оказалось, оба фильма собрали ещё больше.
По предварительным данным, вчера, 23 июля, «Барби» собрала $ 155 млн за уикенд в США — в итоге оказалось, что фильм собрал $ 164 млн, то есть почти на $ 10 млн больше. У «Оппенгеймера» не такой большой рост: вчера с предварительными данными он собрал $ 80 млн, тогда как в итоге у него оказалось $ 82 млн с учётом полных данных.
Важно понимать, что буквально несколько дней назад аналитики ожидали куда меньшие сборы: «Барби» с учётом сильного старта прогнозировали $ 90-110 млн, а «Оппенгеймеру» — $ 49 млн. При этом сами Warner Bros. («Барби») и Universal («Оппенгеймер») ожидали куда меньших цифр.
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