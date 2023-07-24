Прощаемся с Генри Кавиллом: вышел последний трейлер третьего сезона «Ведьмака»
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Компания Netflix представила трейлер заключительной части третьего сезона сериала «Ведьмак». Напомним, он станет последним, в котором роль Геральта исполняет Генри Кавилл.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Судя по всему, трансформация главного героя произойдёт в финале сезона, а полноценно взглянуть на Геральта из Ривии в исполнении Лиама Хемсворта зрители смогут лишь в продолжении. Один из продюсеров сериала рассказал, что уже видел актёра в гриме, и отметил, что тот потрясающе смотрится в роли ведьмака.
Финальные три эпизода третьего сезона покажут 27 июля.
Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» должны начаться в этом сентябре, если в ситуацию не вмешается забастовка сценаристов и актёров Голливуда.
Подробнее о трансформации Геральта
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