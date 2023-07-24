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Tencent купит большинство акций создателей Dying Light и Call of Juarez из Techland

Генеральный директор Techland Павел Мархевка объявил, что компания Tencent купит контрольный пакет акций студии. По словам Мархевка, после завершения сделки он останется на своей должности, а Techland сохранит творческую свободу и авторские права на выпущенные игры.

Стоит отметить, что после покупки Tencent не станет полным владельцем польской студии, а лишь получит мажоритарную долю в её управлении. Также китайская корпорация станет крупнейшим владельцем акций Techland.

Ещё руководитель студии заявил, что сделка поможет Techland полностью раскрыть свой творческий потенциал в будущих играх.

Сотрудничество с Tencent позволит нам полностью раскрыть свой творческий потенциал в будущих проектах. Мы выбрали партнёра, который ранее сотрудничал с лучшими мировыми компаниями в области видеоигр и помог им достичь новых высот, уважая при этом их методы работы.

На данный момент Techland занимается разработкой новой игры в жанре фэнтези. Известно, что в ней появится открытый мир, однако другие подробности пока не раскрываются.