«Оппенгеймер» Нолана подвергся цензуре в некоторых странах

21 июля в мировой прокат вышел фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Через несколько дней после выхода зрители из некоторых стран обратили внимание, что их версия фильма подверглась цензуре.
Фото: Universal Pictures
К примеру, жители Индии, Индонезии и Бангладеша рассказали, что в сцене с обнажённой героиней Флоренс Пью её тело прикрыли «чёрным CGI-платьем». Зрители предположили, что за изменение ответственна сама Universal Pictures, поскольку графика выглядит слишком качественно.
Сама компания пока никак не прокомментировала ситуацию. В Индии к картине возникли и другие вопросы. Дело в том, что во время интимной сцены между персонажами Киллиана Мёрфи и Флоренс Пью на экране фигурирует одно из священных писаний в индуизме — «Бхагавад-гиту».
Помимо этого, протагонист использует цитату из книги при описании создания атомной бомбы.
Я стал смертью, разрушителем миров.
На это отреагировал основатель фонда Save Culture Save India, который посчитал данные сцены оскорблением индийской культуры и призвал Нолана удалить их из фильма.
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