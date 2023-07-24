«Оппенгеймер» Нолана подвергся цензуре в некоторых странах

21 июля в мировой прокат вышел фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Через несколько дней после выхода зрители из некоторых стран обратили внимание, что их версия фильма подверглась цензуре.

Фото: Universal Pictures

К примеру, жители Индии, Индонезии и Бангладеша рассказали, что в сцене с обнажённой героиней Флоренс Пью её тело прикрыли «чёрным CGI-платьем». Зрители предположили, что за изменение ответственна сама Universal Pictures, поскольку графика выглядит слишком качественно.

Сама компания пока никак не прокомментировала ситуацию. В Индии к картине возникли и другие вопросы. Дело в том, что во время интимной сцены между персонажами Киллиана Мёрфи и Флоренс Пью на экране фигурирует одно из священных писаний в индуизме — «Бхагавад-гиту».

Помимо этого, протагонист использует цитату из книги при описании создания атомной бомбы.

Я стал смертью, разрушителем миров.

На это отреагировал основатель фонда Save Culture Save India, который посчитал данные сцены оскорблением индийской культуры и призвал Нолана удалить их из фильма.