«Ромео и Джульетта» будущего: Dark Horse выпустит комикс Cyberpunk 2077: XOXO

Издательство Dark Horse представило серию комиксов Cyberpunk 2077: XOXO. За его создание ответственен сценарист аниме Cyberpunk Edgerunners Бартош Штибор.
Из описания следует, что в комиксе расскажут историю любви в мрачном мире будущего. По словам Штибора, для истории он вольно адаптировал сюжет «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира.
Главными героями выступят члены двух непримиримо враждующих банд: Мальстрем и Шельмы. В ходе одной операции участник Мальстрем влюбляется с первого взгляда в одну из Шельм. Возникшие между персонажами чувства могут привести к разрушению что одной, что другой банды.
Cyberpunk 2077 XOXO будет состоять из четырёх выпусков. Первый выйдет 18 октября 2023 года. Даты выхода других номеров пока не раскрываются.
Обложки номеров
Фото: Dark Horse
Фото: Dark Horse
Фото: Dark Horse
Фото: Dark Horse
- 24 июля 2023
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