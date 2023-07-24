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«Ромео и Джульетта» будущего: Dark Horse выпустит комикс Cyberpunk 2077: XOXO

«Ромео и Джульетта» будущего: Dark Horse выпустит комикс Cyberpunk 2077: XOXO
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Издательство Dark Horse представило серию комиксов Cyberpunk 2077: XOXO. За его создание ответственен сценарист аниме Cyberpunk Edgerunners Бартош Штибор.

Из описания следует, что в комиксе расскажут историю любви в мрачном мире будущего. По словам Штибора, для истории он вольно адаптировал сюжет «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира.

Главными героями выступят члены двух непримиримо враждующих банд: Мальстрем и Шельмы. В ходе одной операции участник Мальстрем влюбляется с первого взгляда в одну из Шельм. Возникшие между персонажами чувства могут привести к разрушению что одной, что другой банды.

Cyberpunk 2077 XOXO будет состоять из четырёх выпусков. Первый выйдет 18 октября 2023 года. Даты выхода других номеров пока не раскрываются.

Обложки номеров

Фото: Dark Horse

Фото: Dark Horse

Фото: Dark Horse

Фото: Dark Horse

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