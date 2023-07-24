Ubisoft никогда не будет удалять аккаунты игроков с покупками

Вчера несколько пользователей сообщили, что получили на электронную почту письмо от Ubisoft. В нём утверждалось, что если они не зайдут на свой аккаунт в течение 30 дней, то система будет вынуждена приостановить действие их учётных записей или вовсе удалить.

Издание DualShockers обратилось к французской студии для разъяснения ситуации. Представитель Ubisoft рассказал, что процесс удаления учётной записи следует очень строгим алгоритмам, которые учитывают четыре критерия.

Один из них — наличие игр в библиотеке. Также система проверяет присутствие активной подписки и продолжительность бездействия. По словам Ubisoft, они никогда не удаляли аккаунты, которые были неактивны менее четырёх лет.

Независимо от других критериев стоит принять во внимание один ключевой момент: Ubisoft никогда не удалит аккаунт геймера, если на нём есть купленные игры.