Актёр из «Человека-паука 3» слышали слухи, что Сэм Рэйми готовит «Человека-паука 4»

63-летний Томас Хейден Чёрч, известный по роли Песочного человека в фильме «Человека-паук 3» (2007), в интервью Comicbook заявил, что «слышал слухи, что Сэм Рэйми снимет ещё одну часть [«Человека-паука] с Тоби Магуайром».
Как отмечает Чёрч, он бы с радостью хотели сняться хотя бы камео — если такой проект действительно находится в разработке.
Впрочем, сами слова Чёрча могут оказаться основаны на самых обычных слухах из интернета — подобных было очень много после выхода фильма «Человек-паук: Нет пути домой». И что Sony может снять «Удивительного Человека-паука 3» с Эндрю Гарфилдом, и что Сэм Рэйми возьмётся за «Человека-паука 4».
Впрочем, даже сам Сэм Рэйми в прошлом году не исключал, что когда-нибудь снимет «Человека-паука 2» — он выступал режиссёром «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», что также было невероятным стечением обстоятельств для режиссёра.
- 24 июля 2023
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