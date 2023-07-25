Дуэйн Джонсон пожертвовал на забастовку актёров рекордную семизначную сумму

Сейчас в США проходят забастовки сценаристов и актёров, поэтому артисты активно поддерживают друг друга. Одним из тех, кто выступил на стороне коллег, стал известный актёр Дуэйн Джонсон.

По словам президента американского профсоюза актёров Кортни Б. Вэнса, Джонсон пожертвовал «историческую» и рекордную сумму на поддержку забастовки SAG-AFTRA. Весь профсоюз очень благодарен актёру.

Это самое крупное разовое пожертвование, которое мы когда-либо получали от одного человека за раз. И, что удивительно, один этот чек поможет тысячам актёров сохранить еду на столе, обеспечить безопасность своих детей и поддерживать работу своих автомобилей. Но Дуэйн очень скромный в этом вопросе. Я хочу поблагодарить Дуэйна за его огромную щедрость, сострадание и инициативу, направленную на то, чтобы сделать этот важный шаг для нашего сообщества.

Интересно, как долго актёры и сценаристы смогут протестовать, поскольку представитель одной из киностудий говорил, что тактика борьбы с бастующими в том, чтобы просто оставить их без денег.