«Чертовски хорош»: первые впечатления критиков от фильма Gran Turismo
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Сегодня в сети появились первые отзывы критиков об экранизации гонки Gran Turismo. Это не полноценные рецензии, а лишь первые впечатления, но и на основе их можно о многом сказать.
Судя по всему, у Sony Pictures получилась отличная экранизация и просто хороший спортивный фильм. Большая часть критиков остались довольны картиной. В основном хвалят актёров и эмоциональность ленты.
Gran Turismo — самый неожиданный фильм года, наполненный большим количеством эмоций и отличными сценами! Арчи Мадекве великолепен, наряду с такими великими актёрами, как Дэвид Харбор и Орландо Блум. Саундтрек тоже очень хорош. Просто посмотрите это!
Gran Turismo на удивление чертовски хороший фильм. Режиссура Нила Бломкампа великолепна, а исполнение, особенно Арчи Мадекве и Дэвида Харбора, просто фантастическое. Сцены с гонками зрелищные. Это настоящая радость аудитории и долгожданный летний сюрприз.
Только что посмотрел Gran Turismo! Всем любителям Gran Turismo, любителям автомобилей, гонок и адреналина этот фильм точно понравится. Он чертовски хорош! Настоятельно рекомендую посетить кинотеатр.
Мне очень понравился Gran Turismo. Наполненная адреналином история проигравшего с очень крутыми визуальными эффектами. Потрясающий захватывающий фильм о рисках для жизни при вождении гоночных автомобилей.
За производство фильма отвечал создатель франшизы Кадзунори Ямаути, а поставил картину режиссёр «Района №9» Нил Бломкамп.
Премьера ленты состоится 11 августа.
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