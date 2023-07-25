«Чертовски хорош»: первые впечатления критиков от фильма Gran Turismo

Сегодня в сети появились первые отзывы критиков об экранизации гонки Gran Turismo. Это не полноценные рецензии, а лишь первые впечатления, но и на основе их можно о многом сказать.

Судя по всему, у Sony Pictures получилась отличная экранизация и просто хороший спортивный фильм. Большая часть критиков остались довольны картиной. В основном хвалят актёров и эмоциональность ленты.

Gran Turismo — самый неожиданный фильм года, наполненный большим количеством эмоций и отличными сценами! Арчи Мадекве великолепен, наряду с такими великими актёрами, как Дэвид Харбор и Орландо Блум. Саундтрек тоже очень хорош. Просто посмотрите это!

Gran Turismo на удивление чертовски хороший фильм. Режиссура Нила Бломкампа великолепна, а исполнение, особенно Арчи Мадекве и Дэвида Харбора, просто фантастическое. Сцены с гонками зрелищные. Это настоящая радость аудитории и долгожданный летний сюрприз.

Только что посмотрел Gran Turismo! Всем любителям Gran Turismo, любителям автомобилей, гонок и адреналина этот фильм точно понравится. Он чертовски хорош! Настоятельно рекомендую посетить кинотеатр.

Мне очень понравился Gran Turismo. Наполненная адреналином история проигравшего с очень крутыми визуальными эффектами. Потрясающий захватывающий фильм о рисках для жизни при вождении гоночных автомобилей.

За производство фильма отвечал создатель франшизы Кадзунори Ямаути, а поставил картину режиссёр «Района №9» Нил Бломкамп.

Премьера ленты состоится 11 августа.