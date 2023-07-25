В России хотят запретить регистрироваться с иностранной электронной почты

По информации газеты «Ведомости», в России хотят запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных электронных почтовых сервисов. Инициативу предложил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Более того, идею Горелкина уже одобрил председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн. Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении уже сегодня, 25 июля. Если его примут, то он вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

Будут ли ограничения касаться сайтов только из реестра новостных агрегаторов (например, «ВКонтакте», «Рамблер» и «Дзен») или сайтов из реестра организаторов распространения информации (все соцсети и мессенджеры), не указано.

Другие подробности законопроекта появятся позже, как только его рассмотрят во втором чтении.