Энтони Хопкинс и Хелена Бонем Картер — на первых кадрах фильма «Одна жизнь»

Издание Collider опубликовало первые кадры драматического фильма «Одна жизнь». На них можно увидеть актёра Энтони Хопкинса, известного по франшизе с Ганнибалом Лектором, и актрису Хелену Бонем Картер, известную по «Гарри Поттеру».

На ещё одном кадре можно увидеть Джонни Флинна. Вместе с этими актёрами в ленте также сыграли Ромола Гарай, Джонатан Прайс, Эдриан Роулинс и другие.

Фото: FilmNation Entertainment

В основу сюжета легла реальная история, описанная в книге If Itʼs Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton. В центре истории оказывается банкир Николас Уинтон, который решает спасти 669 детей от нацистов в преддверии Второй мировой войны. Посетив Прагу и увидев ужасы, которые переживают еврейские семьи, он решает действовать и помочь людям.

Фильм выйдет в декабре.