Энтони Хопкинс и Хелена Бонем Картер — на первых кадрах фильма «Одна жизнь»

Издание Collider опубликовало первые кадры драматического фильма «Одна жизнь». На них можно увидеть актёра Энтони Хопкинса, известного по франшизе с Ганнибалом Лектором, и актрису Хелену Бонем Картер, известную по «Гарри Поттеру».
На ещё одном кадре можно увидеть Джонни Флинна. Вместе с этими актёрами в ленте также сыграли Ромола Гарай, Джонатан Прайс, Эдриан Роулинс и другие.
Фото: FilmNation Entertainment
Фото: FilmNation Entertainment
Фото: FilmNation Entertainment
В основу сюжета легла реальная история, описанная в книге If Itʼs Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton. В центре истории оказывается банкир Николас Уинтон, который решает спасти 669 детей от нацистов в преддверии Второй мировой войны. Посетив Прагу и увидев ужасы, которые переживают еврейские семьи, он решает действовать и помочь людям.
Фильм выйдет в декабре.
- 25 июля 2023
-
11:23
-
10:39
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 24 июля 2023
-
22:57
-
21:39
-
21:01
-
20:27
-
20:00
-
19:30
-
18:59
-
18:34
-
17:45
-
17:19
-
17:16
-
16:45
-
16:09
-
15:48
-
15:29
-
15:28
-
15:16
-
15:02
-
14:59
-
14:35
-
14:29
-
14:26
-
13:54
-
13:48
-
13:18
-
13:12
-
12:34
-
12:29
-
12:14