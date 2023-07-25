Для Baldur's Gate 3 нанимали координаторов интимных сцен

Координатор интимных сцен — вполне обычная профессия для кино и телевидения. Такие люди нужны, чтобы планировать сцены с имитацией секса или другого интимного физического контакта в кино и на телевидении, с целью убедиться, что задействованные актёры чувствуют себя комфортно.

Как оказалось, Larian наняла таких координаторов для Baldur's Gate 3. Об этом рассказала Девора Уайлд, сыгравшая гитьянку Лаэзель.

Larian заявила, что считает Baldur's Gate 3 одной из первых традиционных видеоигр, использующих координатора интимных сцен. Единственная другая игра, пользующаяся услугами такого человека, — Immortality 2022 года, хотя у проекта очевидно куда больше общего с кино и телевидением, чем с видеоиграми.

Baldur's Gate 3 выйдет на ПК 3 августа, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.