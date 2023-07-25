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Съёмки второго сезона сериала «Укрытие» приостановлены из-за забастовок в США

Съёмки второго сезона сериала «Укрытие» приостановлены из-за забастовок в США
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В начале июля стартовали съёмки второго сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон. Позже началась забастовка актёров в США, которая, к сожалению, не помогла сериалу.

По информации Deadline, съёмочный процесс второго сезона шоу приостановлен. Производство проекта планировали поставить на небольшую паузу в связи с заменой съёмочных площадок, но из-за забастовки съёмки полностью заморожены.

Deadline не сообщило, когда примерно Apple планирует возобновить съёмочный процесс шоу.

В «Укрытии» история разворачивается вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. В сериале центральных героев играют Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс и Тим Роббинс.

Первый сезон «Укрытия» доступен для просмотра в Apple TV+.

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