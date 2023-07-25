Прямая трансляция плей-офф супертурнира Riyadh Masters 2023 по Dota 2
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Сегодня в столице Саудовской Аравии стартовали матчи плей-офф Riyadh Masters 2023 — крупнейшего коммерческого турнира в истории киберспортивной дисциплины Dota 2.
По итогам групповой стадии в верхней сетке оказались три наших команды, которые сегодня проведут свои первые матчи. В случае победы они гарантируют себе место в топ-6 и минимум $ 800 тыс. призовых.
Расписание Riyadh Masters 2023 на вторник, 25 июля
- 11:00. Quest Esports (Ближний Восток) — Talon Esports (Таиланд);
- 14:35. Team Liquid (Швеция) — Gaimin Gladiators (Европа);
- 18:05. Team Spirit (Россия) — Team Aster (Китай);
- 21:40. BetBoom Team (Россия) — 9Pandas (Россия).
В прямом эфире турнир освещает студия Paragon Events, трансляцию можно посмотреть бесплатно на Twitch или в плеере ниже.
Прямая трансляция Riyadh Masters 2023 на русском
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