Ремейк «Русалочки» вышел в онлайне

Сегодня ремейк «Русалочки» от Disney добрался до западных онлайн-кинотеатров. Картину уже можно купить и посмотреть прямо на площадках. На Amazon Prime Video, например, ленту оценили в $ 20. До Disney+ проект доберётся позже.

Ремейк «Русалочки» приняли очень смешанно. Одни говорили, что у Disney получилась отличная, добрая и атмосферная картина про знакомую Ариэль. Другим же лента не понравилась из-за того, что компания слепо идёт за современными трендами не в пользу фильма.

«Русалочка» рассказывает о подводной принцессе Ариэль, которая влюбляется в человека и идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Русалка получает ноги, но лишается своего прекрасного голоса. Главную роль в ремейке исполнила американская актриса Холли Бейли.

Фильм показывали в кинотеатрах по всему миру, но официальной премьеры в России не было. Зато картина добралась до страны обходными путями.