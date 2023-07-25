Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мёрфи не против сыграть Кена в «Барби 2»
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В эти дни любители кино продолжают обсуждение сразу двух грандиозных премьер — биографической саги «Оппенгеймер» от Кристофера Нолана и лёгкой романтической комедии «Барби».
На фоне этого исполнитель главной роли в «Оппенгеймере» Киллиан Мёрфи признался, что не станет отказываться от предложения сыграть Кена в сиквеле «Барби», если ему поступит подобное предложение.
Сыграл бы я Кена в «Барби 2»? Конечно! Давайте почитаем сценарий и обсудим это.
Актёр также признался, что не может дождаться момента, чтобы оценить «Барби». По его мнению, зрителям очень повезло этим летом увидеть такие фильмы в кинотеатрах.
Ранее Киллиан Мёрфи рассказал, как проходили съёмки «Оппенгеймера» — высокий темп работы позволил закончить всю работу менее чем за два месяца.
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