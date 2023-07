Новая часть Need for Speed уже может быть в разработке

Игровая студия Criterion Games, которая известна благодаря работе над гоночными сериями Burnout и Need for Speed, опубликовала новую вакансию — геймеры считают, что это означает старт работы над новой частью NFS.

Сейчас Criterion Games активно ищет художника игрового мира, чтобы «бросить вызов условностям жанра гонок и «вывести серию Need For Speed на новый уровень».

Мы ищем опытного художника, который поможет нам в нашем новом стремлении создать открытый мир, предлагающий игроку захватывающий и аутентичный опыт.

Criterion Games работает над серией NFS с 2010 года, приложив руку к Need for Speed: Hot Pursuit, новой версии Need for Speed: Most Wanted и Need for Speed: Heat.

Последняя на текущий момент игра по франшизе вышла в декабре 2022 года — Need for Speed Unbound получила хорошие оценки от специалистов. В июне разработчики выпустили большое обновление с новыми авто, режимами и гонками.