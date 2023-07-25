Зритель нашёл историческую ошибку в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Несмотря на восторженные отзывы зрителей после просмотра фильма «Оппенгеймер», в новой ленте Кристофера Нолана уже нашли небольшую неточность.

Пользователь Twitter под ником Andy Craig заметил, что в сцене, действие которой происходит в 1945 году после успешного применения ядерного оружия в Японии, толпа размахивает американскими флагами с 50 звёздами.

В действительности же звёзд, означающих количество штатов в США, должно было быть 48 — в то время Аляска и Гавайи не были штатами. 50 звёзд на флаге появилось лишь в августе 1959 года.

Фото: Universal Pictures

При этом в другой сцене, действие которой также происходит в 1945 году, количество звёзд на флагах верное.

Ранее стало известно, что «Оппенгеймер» подвергся цензуре в нескольких странах мира.