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Зритель нашёл историческую ошибку в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Зритель нашёл историческую ошибку в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
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Несмотря на восторженные отзывы зрителей после просмотра фильма «Оппенгеймер», в новой ленте Кристофера Нолана уже нашли небольшую неточность.

Пользователь Twitter под ником Andy Craig заметил, что в сцене, действие которой происходит в 1945 году после успешного применения ядерного оружия в Японии, толпа размахивает американскими флагами с 50 звёздами.

В действительности же звёзд, означающих количество штатов в США, должно было быть 48 — в то время Аляска и Гавайи не были штатами. 50 звёзд на флаге появилось лишь в августе 1959 года.

Фото: Universal Pictures

При этом в другой сцене, действие которой также происходит в 1945 году, количество звёзд на флагах верное.

Ранее стало известно, что «Оппенгеймер» подвергся цензуре в нескольких странах мира.

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