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Драма «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном официально выйдет в России

Драма «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном официально выйдет в России
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Драматический фильм «Меч короля», основанный на реальных исторических событиях, официально покажут в российских кинотеатрах. Премьера ленты намечена на ноябрь этого года.

Сюжет перенесёт зрителей в Данию середины XVIII века и расскажет историю искателя приключений Людвига фон Калена, который по приказу короля Фредерика V отправляется осваивать новые земли.

Главную роль сыграет Мадс Миккельсен («Ганибалл», «Ещё по одной», игра Death Stranding), также в фильме снялась Аманда Коллин («Ужасная женщина», «Воспитанные волками»).

Премьера «Меча короля» состоится в рамках основной программы Венецианского кинофестиваля в начале сентября. Через некоторое время фильм Николая Арселя покажут в кинотеатрах мира.

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